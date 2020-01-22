МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись снижением на сохранении опасений распространения нового типа коронавируса, зафиксированного в Китае, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,52%, до 7571,16 пункта, французский CAC 40 — на 0,58%, до 6010,98 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,29%, до 13517,16 пункта.

Инвесторы по-прежнему отказываются от приобретения рисковых активов на фоне вспышки нового типа коронавируса в Китае, который может оказать негативное влияние на мировую экономику.

"Напоминание о том, насколько тесно связаны некоторые компании с Китаем, вызвало обеспокоенность вокруг смертельного вируса, который сейчас поражает страну", — отметил инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд (Russ Mould), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, инвесторы ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке. Ожидается, что в рамках январского заседания регулятор сохранит базовую ставку на рекордно низком уровне в 0%.