ВАШИНГТОН, 23 янв /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в среду по итогам торговой сессии продемонстрировали рост на фоне публикации сильной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,05%, до 29211,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 9383,770 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 3323,10 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику по продажам домов на вторичном рынке США. В декабре количество сделок увеличилось на 3,6% по сравнению с показателем ноября — до 5,54 миллиона. При этом аналитики ждали менее сильного роста, только на 1,3%.