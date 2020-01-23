МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы КНР в четверг ускорили снижение до 3-4% из-за рисков, связанных с распространением нового коронавируса за пределы Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,95% — до 2970,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,8%, до 1750,45 пункта. При этом гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2%, до 27773,19 пункта. Ранее в ходе торгов снижение индексов варьировалось в пределах 2%.

На местные биржи продолжают оказывать влияние новости о распространении нового коронавируса в Китае и за его пределами, что представляет риски для ряда экономических сфер второй по величине экономики мира.

Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая достигло 571 человек, 17 умерли. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.