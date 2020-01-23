МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс рубля после утренней просадки в четверг на фоне внешнего негатива смог компенсировать потери, нацвалюта торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.35 мск четверга рос на 4 копейки, до 61,88 рубля, курс евро снижается на 3 копейки, до 68,57 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,11%, до 62,51 доллара за баррель.

РУБЛЬ УДЕРЖИВАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля начал торги четверга со снижения к доллару и евро на фоне внешнего негатива. В результате, отечественная валюта в моменте максимально теряла к доллару — почти 22 копейки, к евро – 20 копеек.

Сегодня в начале торгов рубль вновь находился под давлением: снижение рынка энергоносителей и негативная динамика валют развивающихся рынков способствовали продажам в рубле, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В результате доллар предпринял очередную попытку преодоления сопротивления на уровне 62 рубля, добавляет он.

"Глобальные финансовые рынки вновь оказались под давлением из-за опасений распространения китайского вируса. Азиатские площадки завершили торги в минусе, европейские акции снижаются, фьючерсы на индексы в США также теряют позиции. "Бегство от риска наблюдается и на валютных рынках: "защитная" японская иена демонстрирует заметное укрепление, а валюты развивающихся стран почти в полном составе падают к доллару. Российский рынок не является исключением, и уже с утра доллар продолжил штурмовать отметку в 62 рубля, а евро был близок к обновлению максимума вчерашнего дня", — говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

При этом начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков замечает, что снижение курса рубля идет тяжело – на рынке есть поток денег со стороны продавцов валюты в разгар налогового периода. Но внешний фон — негативный, и сейчас экспортные продажи лишь сдерживают рост валюты, указывает эксперт.

Кравченко также отмечает, что, с одной стороны, доллар встречает определенное сопротивление со стороны остаточных продаж валютной выручки в рамках предстоящих налоговых платежей (уже в пятницу пройдут предварительные выплаты, а в понедельник окончательные расчеты).

"С другой стороны, в течение последней недели экспортеры регулярно конвертировали валюту всякий раз, когда курс доллара становился более привлекательным, приближаясь к 62 рублям, поэтому текущая поддержка рубля со стороны налогового фактора становится менее заметной (в особенности, это проявлялось накануне, когда рубль падал, несмотря на общее улучшение настроений на торговых площадках)", — обращает внимание он.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков сохраняет ожидаемый диапазон торгов 61,6-62,35 рубля по доллару и 68,3-69 рублей по евро на четверг.

В случае сохранения негативного внешнего фона, американская валюта до конца дня может вновь преодолеть отметку в 62 рубля и попытаться сделать шаг в сторону верхней границы диапазона 62-62,5 рубля, считает Зварич.

Важным событием сегодня станет также первое в году заседание ЕЦБ, напоминает Кравченко. По его словам, инвесторы, главным образом, ждут от европейского регулятора обновления стратегии, не менявшейся с 2003 года, и не ожидают изменения ставок.

"Не исключено, что итоги заседания и комментарии ЕЦБ не произведут положительного впечатления на "евровых быков", европейская валюта окажется под давлением и будет вынуждена бороться за сохранение психологического уровня в 1,10 (доллара за евро – ред.). На российском рынке такой сценарий не позволит курсу евро подняться выше 69 рублей, даже в случае сохранения общего давления на рубль", — резюмирует аналитик.