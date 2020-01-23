МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг опускаются из-за рисков, связанных с распространением нового типа коронавируса в Китае и за его пределами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.29 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,06%, до 7567,75 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,01%, до 6010,11 пункта, немецкий DAX сокращался на 0,4%, до 13461,48 пункта.

Мировые фондовые рынки оказались под давлением на фоне ситуации с новым видом коронавируса в Китае. Рынки Азии уже закрылись в минусе, сильнее всего опустились индексы Китая — приблизительно на 3-3,5%, при этом уже в пятницу в стране начинаются длинные праздники, связанные с Новым годом по лунному календарю.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Вирус распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Согласно последним данным, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.

"Новости о том, что в Китае фактически целиком изолирован город Ухань, потрясла рынки. В пределах Китая и Азии в целом перемещаются сотни миллионов людей, возвращаясь домой на празднование китайского Нового года…. Весьма объяснимо, что часть денег может быть выведена из оборота до тех пор, пока настоящий масштаб проблемы коронавируса не станет очевиден", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA по АТР Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Позднее в ходе торгов рынки ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике. Эксперты ожидают от регулятора сохранения ключевой ставки на рекордно низком нулевом уровне, инвесторы будут следить за комментариями ЕЦБ, чтобы оценить дальнейшие планы центробанка по ставке.