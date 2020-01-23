МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные американские биржи торгуются в "красной зоне" из-за сохранения рисков распространения нового типа коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.14 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускается на 0,37%, до 29078,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 9376,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 3313,62 пункта.

Инвесторы обеспокоены влиянием распространения коронавируса на экономику Китая и мировую экономику в целом. Согласно данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая превысило 600 человек, 17 умерли. Случаи заболевания уже были зафиксированы в нескольких других странах.

"Есть некоторые опасения, что эпидемия может перерасти в пандемию", — отметил главный инвестиционный стратег SlateStone Wealth LLC Роберт Павлик (Robert Pavlik).

Давление на котировки также оказала слабая статистика по заявкам на пособие по безработице в США. Согласно данным, показатель за минувшую неделю увеличился на 6 тысяч и составил 211 тысяч. При этом аналитики ожидали увеличения показателя до 215 тысяч.