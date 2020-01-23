МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок продолжил корректироваться вниз третий день подряд и уже растерял половину январского роста.

Ощутимое снижение рынка нефти в район полуторамесячного минимума поддержало фиксацию прибыли по российским активам.

К закрытию торгов четверга рублевый индекс Мосбиржи упал на 1,05%, до 3141,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1596,11 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОРРЕКЦИЯ СЪЕЛА ПОЛОВИНУ РОСТА ЯНВАРЯ

Российский фондовый в четверг снижался, корректируя январский рост, приведший ранее к обновлению многолетних максимальных уровней по индексу РТС (около 1652 пунктов) и исторических по индикатору Мосбиржи (около 3227 пунктов). За три последних дня снижения основные биржевые индексы РФ уже растеряли примерно половину роста, отмечавшегося с начала года.

Глобальные игроки опасаются распространения китайского коронавируса в Азии. Основные фондовые рынки западных стран снижаются вечером в пределах 0,9% на фоне очередной волны страхов по поводу этой инфекции, которая, в частности, уже привела к фактическому карантину её эпицентра — китайского города Уханя.

Негативный фон при этом продолжил поддерживаться ощутимым снижением рынка нефти, которая к вечеру дешевела на 2,4%, до 61,7 доллара за баррель сорта Brent, а в течение четверга опускалась до 61,26 доллара – минимума за семь недель.

Кроме того, трейдеры на рынке нефти обратили внимание на оценки минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 января, уменьшились лишь на 0,4 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 428,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения этих запасов на 1 миллион баррелей.

Кроме того, запасы бензина в стране поднялись на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 260 миллионов баррелей.

В лидерах снижения в России сегодня вполне объяснимо оказались акции нефтегазового сектора: "Газпрома" (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,4%), "Башнефти" (-2,2%), "Татнефти" (-2,2%).

Повысились в цене акции АФК "Система" (+4,9%), продолжая отыгрывать корпоративный позитив. Также заметно выросли в цене бумаги "Русгидро" (+3,7%), ММК (+1,3%), "Новатэка" (+1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Угроза со стороны темпов распространения в мире нового коронавируса давит на всю группу рисковых активов, рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Завтра умеренная коррекция на рынке акций РФ может продолжиться — учитывая сложную обстановку с вирусом часть инвесторов предпочтёт зафиксировать прибыль перед выходными. По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 3130-3160 пунктов", — оценил он.

Торги на рынках будут определяться новостями о развитии ситуации с распространением нового коронавируса — насколько меры, предпринятые властями Китая, помогут справиться с распространением заболевания и снизить психологическое давление на инвесторов, рассуждает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"В любом случае, закрытие торговой недели едва ли будет сопровождаться активными покупками рискованных активов", — считает эксперт. Тем не менее, он видит и возможность подрасти активам в РФ уже в пятницу.

"Ожидаю консолидацию рынка акций в районе 1600-1625 пунктов по индексу РТС с закрытием ближе к верхней границе диапазона. Индекс Мосбиржи, соответственно, может попробовать сходить ближе к уровню поддержки в районе 3130 пунктов, но закрытие дня должно быть в районе 3160-3180 пунктов, на фоне ожидаемой стабилизации нефтяных котировок", — заключил он.