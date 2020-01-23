МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись ярко выраженным снижением на уменьшении аппетита к риску на фоне данных о распространении нового коронавируса из Китая в другие страны, по сути проигнорировав позитивные сигналы со стороны Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,87%, до 7506 пунктов, французский CAC 40 — на 0,65%, до 5971,79 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,94%, до 13388,42 пункта.

На настроения рынков по всему миру по-прежнему оказывает воздействие продолжающееся распространение нового вируса. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Согласно последним данным, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летально.

"Что касается рынка, то текущая реакция остается… возможно, справедливой, учитывая сложность оценки воздействия распространяющегося вируса", — отмечает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. Аналитики в связи с этим указывают на негативное экономическое воздействие болезни, в первую очередь на отрасли туризма, транспорта, розничных продаж и смежные с ними в затронутых регионах.

На этом фоне прошедшее заседание ЕЦБ не оказало существенного стабилизирующего влияния на индексы, хотя на нём регулятор сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, а на последовавшей пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард заявила о незыблемой приверженности проинфляционной монетарной политике.