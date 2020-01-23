МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Покупателями рублевых еврооблигаций Альфа-банка выступили европейские и российские инвесторы, говорится в сообщении банка.

Альфа-банк в четверг успешно закрыл книгу заявок на выпуск пятилетних рублевых евробондов в объеме 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,75% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7% годовых. Организаторами выпуска выступили сам Альфа-банк и Citibank.

"Инвесторы проявили активный интерес к выпуску — размер книги заявок приблизился к 24 миллиардам рублей. Благодаря значительной переподписке Альфа-банк пересмотрел предлагаемый диапазон по ставке купона до уровня 6,75-6,85%, чтобы достичь оптимального баланса размера заимствования и его стоимости. В итоге книга заявок была закрыта по нижней границе диапазона — 6,75% — и эта ставка установила рекорд в истории размещения рублевых еврооблигаций. Объем размещения — 15 миллиардов рублей – также стал рекордным по размеру евробондов Альфа-банка в рублях", — сообщил заместитель председателя правления, главный финансовый директор банка Алексей Чухлов, чьи слова приводятся в сообщении.

В сделке приняли участие 25 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес к выпуску проявили российские инвесторы, сообщил банк.

Банк в среду провел конференц-звонок с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами в преддверии возможного размещения евробондов в рублях.