МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта вечером сохраняет стабильность, несколько снижаясь против доллара и повышаясь к евро и отыгрывая тем самым ослабление европейской валюты по отношению к американской на форексе.

Провал рынка нефти более чем на 2% — к минимумам за полтора месяца — оказывает при этом давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.40 мск повышается на 18 копеек, до 62,02 рубля, курс евро — снижается на 8 копеек, до 68,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВАЛЮТНЫЕ КАЧЕЛИ

Рубль вечером теряет против доллара и растет к евро, отыгрывая ускорившееся ослабление европейской валюты после заседания совета управляющих ЕЦБ и комментариев главы регулятора Кристин Лагард о монетарной политике.

Европейский финансовый регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, а на последовавшей пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард заявила о незыблемой приверженности проинфляционной монетарной политике.

Курс доллара, в свою очередь, поддерживает макростатистика. Согласно данным министерства труда страны, число заявок на пособия по безработице в США увеличилось до 211 тысяч, что оказалось меньше прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя до 215 тысяч.

При этом в глобальном плане негативным для валютных и фондовых рынков фактором остаются опасения новой эпидемии. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Согласно последним данным, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летально.

Негативный фон для рубля продолжил поддерживаться и ощутимым снижением рынка нефти, которая вечером дешевеет на 2,6%, до 61,6 доллара за баррель сорта Brent.

В рамках сегодняшней сессии со стороны внешнего фона негативно влияли на рубль как динамика рынка энергоносителей, так и ослабление валют развивающихся рынков, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Плюс к этому давление на национальную валюту продолжают оказывать повышенные объемы покупки валюты во исполнение бюджетного правила, указывает он.

При этом нацвалюте удаётся удерживаться, с учётом того, что ранее в четверг цена нефти опускалась до 61,26 доллара – минимума за семь недель. К тому же есть и другие позитивные факторы.

"Несмотря на это, сильной волны ослабления рубля не получилось. Сдерживающим фактором могла выступить подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 27 января, что увеличивает предложение валюты на рынке", — оценивает Зварич.

В итоге доллар вечером повышается к рублю в пределах 0,3%, евро — снижается на 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется немного выше уровня 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Тревожность инвесторов в связи с коронавирусом продолжает нарастать, что отражается в ослаблении аппетитов к покупке риска и соответствующем снижении нефтяных котировок, говорит Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Подавленная ценовая конъюнктура нефтяного рынка выступает фактором умеренного ослабления российской валюты. Ожидаем, что в пятницу курс рубля продолжит колебаться в диапазоне 61,6-62,5 рубля за доллар. Внимание рынков будет сосредоточено на развитии ситуации в Китае", — добавил он.

"Краткосрочный восходящий тренд доллара все еще в силе, что говорит в пользу возможности продолжения коррекционного роста американской валюты и закрепления ее в диапазоне 62–63 рубля", — заключает Зварич.