МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Компания Amazon попросила суд временно запретить Microsoft работать над созданием облачной инфраструктуры хранения данных по контракту с американскими военными, пока не будет вынесено решение по оспаривающему его иску, передаёт агентство Блумберг.

В ноябре Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных.

Amazon Web Services заявило агентству, что "обычной практикой" было приостановить исполнения контракта в период ожидания судебного решения, добавив, что "важно, чтобы многочисленные ошибки и вопиющее политическое вмешательство, которые повлияли на решение о заключении контракта, были рассмотрены".

Компания Microsoft получила от Пентагона контракт на создание облачной инфраструктуры хранения данных в октябре. При этом Amazon считался фаворитом на победу в тендере и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. В ответ в своём иске компания помимо прочего обвинила самого Трампа в давлении на Пентагон.