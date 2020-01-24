МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу утром стабилизируется по отношению к доллару после того, как заявления ЕЦБ вызвали падение курса европейской валюты к американской до минимума за 7 недель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс евро к доллару опускался до 1,105 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1052 доллара, курс доллара к иене рос до 109,55 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,48 иены за доллар, Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 97,72 пункта.

Несмотря на стабилизацию курса европейской валюты, который в четверг упал до минимума за 7 недель в 1,1036 доллара, трейдеры продолжают оценивать решения по монетарной политике ЕЦБ. В четверг ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0%. На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Также регулятор объявил, что начал пересмотр стратегии монетарной политики, последние изменения в которой были приняты в 2003 году. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что монетарная политика регулятора должна еще длительное время оставаться направленной на ускорение инфляции и минимизацию влияния ее низких показателей на экономику.

"Некоторые надеялись, что Лагард может сказать о возможности нормализации монетарной политики,… но от нее абсолютно не было подобных сигналов", — сказал аналитик State Street Bank Казушиге Кайда (Kazushige Kaida), мнение которого приводит агентство Рейтер.