МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Курс рубля днем уверенно растет к доллару и евро, получив кратковременную поддержку от нефти и прохождения пика налогового периода, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.41 мск пятницы снижался на 17 копеек — до 61,74 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 68,18 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,13% — до 62,12 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАШЕЛ ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ

Курс рубля в пятницу днем несколько усилил рост к основным валютам, найдя факторы поддержи как на внешнем, так и на внутреннем рынке, среди которых укрепление валют развивающихся рынков, коррекционный рост нефтяных котировок, прохождение пика налогового периода в РФ и фиксация прибыли по доллару игроками рынка.

На этом фоне рубль к доллару растет примерно на 0,3%, к евро — на 0,4%.

"ЕЦБ подтвердил приверженность к политике монетарного смягчения. Рынок ожидал некоторой жесткости в риторике в связи с небольшим улучшением макроэкономической картины, но этого не последовало, и евро оказался под давлением", — отмечает начальник управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.

В четверг ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне 0%. На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Также регулятор объявил, что начал пересмотр стратегии монетарной политики, последние изменения в которой были приняты в 2003 году. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что монетарная политика регулятора должна еще длительное время оставаться направленной на ускорение инфляции и минимизацию влияния ее низких показателей на экономику.

В этих условиях евро на рынке форекс снижается к доллару на текущий момент на 0,15% — до 1,1036 доллара.

На фоне роста доллара и снижения нефти российская валюта проявила стойкость и осталась ниже 62 рублей, обращает внимание Кочетков.

По мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, в пятницу наблюдается улучшение внешнего фона – страхи, что китайский коронавирус нанесет удар по мировой экономике, уходят, и инвесторы вновь потихоньку приступили к покупкам рисковых активов.

При этом начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко замечает, что в пятницу инвесторы фиксируют прибыль по доллару на развивающихся рынках после его существенного укрепления накануне.

"Американская валюта снижается на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, в том числе и на российском рынке. Тем не менее, говорить о системном улучшении аппетита инвесторов к риску пока рано: не исключено, что после фиксации прибыли участники рынка займут выжидательные позиции до появления свежих новостей по ситуации с распространением вируса", — говорит эксперт.

На внутреннем российском рынке уже сегодня пройдет часть платежей по основным налогам (НДПИ, акцизы и НДС), напоминает он. Окончательные расчеты завершатся в понедельник, и общий отток ликвидности может превысить один триллион рублей, указывает аналитик.

"Однако в течение последней недели экспортеры уже регулярно конвертировали валютную выручку, когда происходило укрепление доллара, поэтому поддержка налогового фактора для рубля будет уже не столь заметной", — добавляет Кравченко.

Помимо вышеперечисленных факторов Антонов указывает также, что сегодня играет свою роль и технический фактор: пара доллар-рубль так и не смогла уйти выше отметки 62 рубля, поэтому рублевые "медведи" потихоньку прикрывают длинные позиции по паре.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков из МТС Банка ожидает доллар в диапазоне 61,60-62,35 рубля и евро — 68-69 рублей.

Если внешний фон продолжит улучшаться хотя бы немного, пара доллар-рубль под занавес глобальных торгов может уйти ниже отметки 61,5 рубля, полагает Антонов из "Алор Брокер".