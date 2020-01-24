МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 3% на фоне рисков, связанных с распространением коронавируса за пределы Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.26 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,45%, до 60,52 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,7%, до 54,09 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опустился на 3%, до 53,92 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать риски возникновения эпидемии коронавируса. Ранее в пятницу Центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) зафиксировал второй случай в США заболевания новым типом коронавируса.