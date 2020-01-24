МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,66%, до 7,65 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 0,16%, до 193 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 0,61%, до 106,8 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,08%, до 7,61 доллара, "Газпром нефти" — на 0,14%, до 36,45 доллара.

Цена расписок "Норникеля" поднялась на 0,68%, до 34,14 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,65%, до 15,33 доллара, НЛМК — подорожали на 0,6%, до 23,42 доллара.

Бумаги ВТБ опустились в цене на 1,22%, до 1,53 доллара, Сбербанка — выросли на 1,09%, до 17,18 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", не изменились в цене, оставшись на уровне в 23,1 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 1,42%, до 5,72 доллара, стоимость бумаг "Магнита" увеличилась на 3,63%, до 13,97 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 2,09%, до 3,05 доллара.