МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Компания "О"Кей", крупный российский ритейлер, подтверждает направление запроса зарубежным поставщикам органической продукции с просьбой предоставить международный или иностранный сертификат, подтверждающий органическое происхождение продукта, а также обращается к Минсельхозу РФ за разъяснениями возможности применения зарубежных сертификатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В пятницу исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко сообщил, что ритейлер "О'Кей" направил письма импортерам органической продукции о том, что с 31 января уберет такую продукцию из магазинов, если компании не поступит объяснение, может ли органическая импортная продукция находиться на полке.

"В связи с тем, что с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об органической продукции, согласно которому производитель может использовать знак органической продукции только после получения соответствующего сертификата и внесения сведений о нем в единый государственный реестр производителей органической продукции, компания "О'Кей" подтверждает, что направила запрос своим зарубежным поставщикам такой продукции с просьбой предоставить международный либо иностранный сертификат, подтверждающий ее органическое происхождение", — сообщили в ритейлере.

"Компания со своей стороны обращается к Минсельхозу с просьбой разъяснить правомерность использования зарубежных сертификатов на органическую продукцию, которая попадает на полки российских магазинов", — добавили в "О'Кей".

Сеть указывает, что решение направить запросы своим партнерам связано с тем, что в настоящее время использование знака органической продукции для импортных товаров, представленных на полках российских розничных сетей, на законодательном уровне не регулируется. "При этом компания "О'Кей" до 31 марта установила так называемый переходный период для тех поставщиков, которые предоставили гарантийное письмо о том, что принимают ответственность за законность использования обозначения "органическая" на своей продукции", — отметили в пресс-службе.

Закон об органической продукции в России вступил в силу с 1 января 2020 года. Участники рынка в конце 2019 года просили о моратории на административные санкции в связи с началом работы закона, объясняя это тем, что производители не успевают пройти процедуры по сертификации и выводу продукции в магазины из-за неготовности реестра производителей органики и отсутствия достаточного количества органов сертификации.