МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Крупнейшие банки оснастили все свои отделения необходимым оборудованием для сбора биометрии и теперь готовятся к запуску удаленных услуг, которые можно будет получить с ее помощью: в их планах не только классические открытие счета и получение кредита, но и биометрические маркетплейсы, а также удаленное брокерское обслуживание, показал опрос банков из топ-30, проведенный РИА Новости.

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте ЦБ, до конца 2019 года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия. Однако затем регулятор пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных организаций с базовой лицензией. Тем не менее, крупнейшие игроки справились с этой задачей в срок.

Теперь они активно готовятся к запуску сервисов, которыми можно будет воспользоваться удаленно с помощью биометрии. По словам руководителя департамента цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк планирует использовать различные способы сбора и использования биометрических слепков. Уже сейчас, с согласия клиента, ВТБ собирает его голос и использует для последующей верификации в контактном центре. В итоге повышается безопасность осуществления операций и сокращается время обслуживания, пояснил Чугунов.

"В 2020 году будет запущен сервис по сбору биометрических слепков лица и голоса в мобильном приложении, появятся банкоматы с использованием технологии распознавания лиц, а также мы планируем узнавать наших клиентов по лицу в отделениях и мобильном приложении", — поделился планами представитель ВТБ.

"Русский Стандарт" совместно с "Ростелекомом" внедрил сервис оплаты покупок в магазинах с использованием технологии распознавания лица и приступил к работе над биометрическим маркетплейсом продуктов и услуг для физических лиц, которые не являются клиентами банка, но передали данные в единую биометрическую систему. В рамках нового сервиса они смогут получить доступ банковским продуктам, услугам страховой компании, инвестиционным инструментам, сервисам кредитного бюро и консьерж-компании. Промсвязьбанк планирует развивать биометрические сервисы в сфере брокерского обслуживания.

"Банк готов предоставлять удаленный доступ по биометрическим данным для осуществления профессиональной деятельности на финансовых рынках, включая заключение договоров брокерского обслуживания и приобретение инвестиционных продуктов, как только такая возможность будет реализована на законодательном уровне", — прокомментировала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.