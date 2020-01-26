МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Состояние миллиардера и главы Tesla Илона Маска за неделю выросло на $1,7 млрд, составив $32 млрд.

Как сообщает Forbes, это стало возможным благодаря значительному росту котировок корпорации Tesla. Так, по имеющимся данным за неделю (до 23 января) акции компании взлетели на 16%, а рост с начала года превысил 30%.

Таким образом, капитализация Tesla превысила $100 млрд — впервые в истории. Компания смогла обогнать таких гигантов автомобилестроения, как Ford и GM. Между тем Tesla за 2019 год произвела всего чуть более 365 тыс. машин, тогда как Ford — свыше 2,4 млн штук.

Маск сможет получить премию в размере $346 млн, если Tesla сможет удерживать уровень капитализации в $100 млрд нескольких месяцев.