МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Онлайн-распродажа "киберпонедельник" стартует в России 27 января и продлится три дня.

Акция Cyber Monday пришла к нам, как и "черная пятница", из США. "Киберпонедельник" проводится в России уже в седьмой раз, но в отличие от американского выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая, таким образом, сезон зимних распродаж.

По традиции акцию поддерживают профильные ассоциации рынка e-commerce. Со стороны Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) будет работать платформа-агрегатор c-monday.com, со стороны Национальной ассоциации дистанционной торговли — kiberponedelnik.com.

УЧАСТНИКИ

К "киберпонедельнику" уже присоединились крупные онлайн-ритейлеры: Ozon, "Эльдорадо", "М.Видео", Lego, Obi, Metro Cash and Carry, онлайн-супермаркет "Перекресток", Petshop, "Ростелеком", "Связной", "Лабиринт" и другие. Организаторы ожидают, что в акции примут участие более 150 компаний. Средний размер скидки составит 20%, максимальный — 90%, рассказали в C-monday. Скидки на товары для дома могут достигать до 60%, на детские игрушки — до 40%, на продукты питания — 15%, на услуги — до 70%.

В этом году, как и обычно, в "киберпонедельник" будут представлены скидки на электронику и бытовую технику, смартфоны и планшеты, товары для детей, категорию fashion и beauty, туры и отели, товары для дома и дачи и т.д. Впервые на площадке Kiberponedelnik разместится компания персонализированной медицины, рассказала РИА Новости коммерческой директор компании "Блэк Фрайдэй" Светлана Харабурова.

Чаще всего на распродаже прошлого года россияне заказывали электронику, одежду для взрослых и детей, обувь, товары для дома, еду, напомнили в C-monday.

WIN-WIN

По оценкам площадки C-monday, траты россиян во время онлайн-распродажи "киберпонедельник" в этом году могут вырасти на 20% по отношению к предыдущему и составить 6 миллиардов рублей. Прирост к обороту у крупных ритейлеров в эти дни может достигнуть 40%, у небольших компаний — до 80%, полагают они.

"Для бизнеса "киберпонедельник" дает возможность подстегнуть спрос и нивелировать снижение объема продаж в январе – не самом удачном месяце с точки зрения продаж для многих отраслей ритейла", — прокомментировал президент АКИТ Артем Соколов. Посещаемость сайтов онлайн-ритейлеров во время проведения подобных акций действительно увеличивается до 50%, подтвердил директор по маркетингу электронного дискаунтера "Ситилинк" Александр Дедов.

При этом и для покупателей акция играет важную роль, считает Соколов. "Реальные доходы населения не растут, и многие россияне просто не успевают воспользоваться скидками "черной пятницы" и предновогоднего периода и, помимо подарков близким и оплаты новогодних каникул, купить что-то для личного пользования. "киберпонедельник" дает им такую возможность", — добавил президент АКИТ.