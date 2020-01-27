МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei в понедельник закрылся максимальным однодневным падением за последние пять месяцев, потеряв более чем 2%, из-за возможных экономических рисков, связанных с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 упал на 2,03%, до 23343,51 пункта. Это самое сильное снижение показателя по итогам торгов с 26 августа прошлого года.

Торги на биржах Китая, Гонконга, Южной Кореи и Австралии не проводились в понедельник в связи с национальными праздниками. По итогам пятницы гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,15%, до 27949,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,04%, до 7090,5 пункта. По итогам четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,75%, до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,45%, до 1756,82 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,93%, до 2246,13 пункта.

Ключевым фактором падения японского рынка стали опасения инвесторов относительно дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая и его негативного влияния на экономику. На этом фоне в ходе торгов в Японии отмечались распродажи акций авиакомпаний и компаний туристического сектора. По последним данным, общее число зараженных новых коронавирусом на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

"Беспокойство по поводу коронавируса усилилось, поскольку он распространился во Францию, Непал, Австралию и Малайзию. Инвесторы с напряжением наблюдают за сообщениями об увеличении числа заболевших", — сказал стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.