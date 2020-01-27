Рубль снижается в начале дня на фоне общего пессимизма на мировых рынках
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника снижается к доллару и евро на фоне глобального ухудшения рыночной конъюнктуры из-за рисков распространения по миру опасного китайского коронавируса.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 15 копеек — до 62,22 рубля, курс евро — также на 15 копеек, до 68,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти утром снижается на 2% — до 58,68 доллара за баррель марки Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200127/830846991.html