МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается в начале торговой сессии понедельника на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков из-за угрозы коронавируса.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.25 мск в минусе на 1,3% — до 3106 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,8%, до 1571 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. С утра индекс Мосбиржи уже опускался ниже ключевого уровня поддержки 3100 пунктов — до минимума с 9 января в 3098,66 пункта.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,6-0,9% на новостях о распространении нового типа коронавируса в мире.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра теряют 0,9-1,3%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся самым сильным падением с августа прошлого года — на 2,03%, до 23343,51 пункта. Остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном закрыты в связи празднованием восточного Нового года.

Нефть Brent утром дешевеет на 2% — до 58,68 доллара за баррель.