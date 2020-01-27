МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 1-2%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.43 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дешевели на 1,43%, до 7,54 доллара, "Лукойла" — на 1,76%, до 104,92 доллара, "Новатэка" — на 0,03%, до 192,95 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 2,12%, до 7,45 доллара, "Газпром нефти" — на 1,44%, до 35,92 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 1,21%, до 1,52 доллара, Сбербанка — на 2,02%, до 16,84 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,54%, до 22,98 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снижалась на 1,32%, до 33,69 доллара, "Северстали" — на 1,08%, до 15,16 доллара, НЛМК — на 1,92%, до 22,97 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" снижалась на 1,82%, до 13,72 доллара, "Ленты" — росла на 1,64%, до 3,1 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,84%, до 5,62 доллара.