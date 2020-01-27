МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы ощутимо снижаются в понедельник на растущих опасениях возможного ущерба для экономики из-за распространяющегося в Китае и за пределами страны нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.10 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,86%, до 7444,65 пункта, французский индекс CAC 40 — на 1,73%, до 5919,9 пункта, немецкий DAX — на 1,53%, до 13367,67 пункта.

Ключевым фактором для мировых рынков остаются опасения дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая и его негативного влияния на экономику. По последним данным, общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Под давлением находятся, в частности, акции производителей товаров класса "люкс", которые в значительной степени полагаются на спрос в Китае. Так, ценные бумаги компаний LVMH, Hermes и Kering (владелец Gucci) дешевеют на 2-3%. Также падает стоимость акций европейских авиаперевозчиков: Lufthansa — на 5%, Air France KLM — на 4,41%, авиационного холдинга IAG — на 4,3%, Easyjet — на 3,7%.

Дополнительным негативным фактором для европейских рынков стала статистика из Германии. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в январе снизился до 95,9 пункта с уровня декабря в 96,3 пункта. Аналитики при этом прогнозировали рост показателя до 97 пунктов.