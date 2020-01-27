МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent в понедельник опустилась ниже 58 долларов за баррель, впервые с 10 октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается, евро тестирует отметку 69 рублей

По состоянию на 12.40 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 4,5%, до 57,97 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,34%, до 52,38 доллара за баррель.

Мировые рынки находятся под давлением из-за быстрого распространения коронавируса, который может негативно отразиться на всей мировой экономике и, соответственно, спросе на "черное золото". Власти Китая 31 декабря информировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Общее число зараженных в стране уже достигло 2744, из них 80 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

"Опасения инвесторов по поводу спроса на нефть значительно возросли из-за неблагоприятных данных о запасах в США и опасений влияния вспышки коронавируса", — отметили аналитики Goldman Sachs, мнение которых приводит агентство Рейтер.

В минувший четверг минэнерго США сообщило, что запасы нефти в страны за неделю, завершившуюся 17 января, уменьшились на 405 тысяч баррелей, хотя аналитики ждали более сильного снижения показателя.

На этом фоне трейдеров мало впечатлили заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана аль-Сауда. Он считает, что страны ОПЕК+ обладают возможностями и необходимой гибкостью, чтобы предпринять меры для поддержки стабильности на рынке нефти, которая может быть нарушена в связи с распространением нового типа коронавируса.