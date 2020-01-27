МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял весь предыдущий рост января по индексу РТС из-за роста опасений инвесторов по поводу распространения китайского коронавируса в мире.

Растут в цене только "защитные" акции компаний, связанных в основном с добычей драгоценных металлов, а также эмитенты из сферы фармацевтики. Рубль снижается, евро тестирует отметку 69 рублей

К 15.00 мск рублевый индекс Мосбиржи падает на 1,96%, до 3084,56 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3%, до 1551,89 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС опускался уже сегодня и до 1547,5 пункта, растеряв практически весь рост этого года — на него дополнительно давит ослабление рубля к доллару.

СЫРЬЕВОЙ ВИРУС

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались. За пределами страны случаи заражения уже зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Китай — крупнейший потребитель многих сырьевых товаров, и любые проблемы в стране негативны для глобальных рынков.

За выходные ситуация с распространением вируса обострилась сильнее, чем опасались инвесторы, отмечает Юрий Попов из Sberbank Investment Research. В ближайшее время оценка ущерба экономике Китая из-за эпидемии коронавируса будет увеличиваться, что уже обуславливает давление на рискованные активы и энергоресурсы в том числе, добавляет он.

Нефть марки Brent дешевеет на этом фоне на 3,3%, до 57,9 доллара – минимума с октября. В этих условиях падают в цене акции нефтегазового сектора: "Газпрома" — на 3,1%, "Лукойла" — на 2,6%, "Сургутнефтегаза" — на 3,4%, "Роснефти" — на 1,4%, "Башнефти" — на 2,9%.

Обваливаются и бумаги металлургов на опасениях падения спроса на их продукцию: ММК — на 2,4%, "Северстали" — на 2,3%, НЛМК — на 1,1%, "Русала" — на 3,6%.

На фоне ускорившегося ослабления рубля против основных резервных валют заметно дешевеют акции Сбербанка — на 3,2%, ВТБ — на 2,7%. Из-за опасений сокращения авиаперевозок на фоне вирусной опасности акции "Аэрофлота" дешевеют на 5,1%, и даже провалившаяся в цене нефть не помогает бумагам крупнейшего в РФ авиаперевозчика.

ФАРМАЦЕВТЫ В ЗОЛОТЕ

Между тем, дорожают акции компаний фармсектора: "Фармсинтеза" — на 35,5%, "Аптечной сети 36,6" — на 1,3%.

Также на фоне бегства инвесторов от рисков растут в цене акции производителей драгоценных металлов, что поддерживается и ростом котировок самих этих "защитных" активов: "Лензолота" — на 3,4%, "Русполимета" — на 4,8%, "Полюса" — на 4,3%, Polymetal – на 1,6%.

Глобальные инвесторы продолжат выходить из рискованных активов на фоне неопределенности, которую создает рост опасений по поводу распространения коронавируса, оказывая давление в том числе на российский рынок акций, ожидает Джон Волш из Альфа-банка. Для акций российский компаний и курса рубля ситуация усугубляется снижением цен на нефть ниже 60 долларов за баррель, заключил он.