МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах

 

 

 

 
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (декабрь) 0 1
16:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) -0,1% 0,2%
16:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь) -2,1% 0,5%
17:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь) 2,2% 2,4%
17:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
18:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (январь) 126,5 128

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (декабрь) 2,3% 2,7%
16:00 RUB Уровень безработицы (декабрь) 4,6% 4,6%

 

 

 RUB Полюс — производственные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB М. Видео — операционные результаты за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже акций)

 

 

 

 

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — закрытие реестра для ВОСА (26.03.2020, перевыборы СД)

 

 

 

 
28-29.01 RUB Аэрофлот — День инвестора и аналитика /Стокгольм, Франкфурт/

 

 

 

 