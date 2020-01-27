События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 января
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CNY
|Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах
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|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (декабрь)
|0
|1
|16:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|-2,1%
|0,5%
|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь)
|2,2%
|2,4%
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (январь)
|126,5
|128
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (декабрь)
|2,3%
|2,7%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (декабрь)
|4,6%
|4,6%
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|RUB
|Полюс — производственные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|М. Видео — операционные результаты за 4кв2019/2019
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже акций)
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|RUB
|ТрансКонтейнер — закрытие реестра для ВОСА (26.03.2020, перевыборы СД)
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|28-29.01
|RUB
|Аэрофлот — День инвестора и аналитика /Стокгольм, Франкфурт/
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https://1prime.ru/Financial_market/20200127/830850202.html