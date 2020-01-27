МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает заметно расти в понедельник вечером, инвесторы опасаются, что распространение коронавируса негативно скажется на мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 8,05 доллара, или на 0,51%, до 1579,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,52%, до 18,207 доллара за унцию.

Участники торгов отдают предпочтение надежному золоту, так как распространение коронавируса может замедлить рост мировой экономики. Защитные меры, направленные на сдерживание вируса, могут ударить по целому ряду отраслей – розничной торговле, туризму, перевозкам.

Заболевание уже обрело мировой масштаб. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

"Отсутствие аппетита к риску поддерживает стоимость золота. За выходные новости показали, что коронавирус продолжает распространяться во многих странах мира, что может повлиять на экономическую активность и настроения рынков", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Поддержку золоту также оказывает слабая статистика по продажам новостроек в США. В декабре показатель опустился на 0,4%, до 694 тысяч. Аналитики ожидали, наоборот, роста показателя на 1,5% к первоначальному показателю ноября, до 703 тысяч.