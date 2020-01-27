МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются более чем на 1% на фоне возросших рисков глобального распространения коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.10 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 1,41%, до 28579,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,81%, до 9145,82 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,43%, до 3248 пунктов.

Инвесторы по-прежнему с тревогой следят за ситуацией с новым коронавирусом в КНР. Число зараженных на территории материкового Китая превысило 2,8 тысячи, из них 81 человек скончался.

Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Мировая эпидемия может негативно сказаться на развитии глобальной экономики и замедлить ее рост.

"Рынки ненавидят неопределенность, а коронавирус — это абсолютная неопределенность, поскольку никто не знает, как сильно это повлияет на мировую экономику", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение управляющего директора по исследованиям мировых рынков FTSE Russell Алека Янга (Alec Young).

Американские инвесторы также отыгрывают макростатистику. Согласно данным министерства торговли США, продажи новостроек в США в декабре неожиданно уменьшились на 0,4%, до 694 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 1,5% по сравнению с показателем предыдущего месяца.