МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к иене — более надежному активу — на опасениях вокруг распространения китайского вируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск курс доллара к иене снижается до 108,97 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,27 иены за доллар, курс евро к доллару — до 1,1016 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1023 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,08%, до 97,93 пункта.

Валютные инвесторы предпочитают отказываться от рисков и выбирать более безопасные валюты, к которым относится иена, на фоне рисков возникновения эпидемии нового вируса из Китая.

По последним данным, общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 человек скончались. Власти страны отмечали при этом, что 26 января число зараженных в Китае выросло на треть за одни сутки. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

На доллар также оказала влияние статистика из США. Согласно данным министерства торговли, продажи новых домов в стране в декабре сократились на 0,4% по сравнению с показателем ноября — до 694 тысяч, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ждавших рост показателя на 1,5%.