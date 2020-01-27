МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжил распродажи предыдущей недели и в течение дня нес значительные потери на фоне негативных настроений инвесторов из-за распространения коронавируса, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

На этом фоне индекс РТС к закрытию торгов понедельника ушел к минимуму с 27 декабря 2019 года, индекс Мосбиржи опустился к минимумам с 8 января, но от дальнейшего снижения удержался за счет ослабления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,94% — до 3085,16 пункта, индекс РТС — на 3,62%, до 1541,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.41 мск рос на 94 копейки – до 63,01 рубля, курс евро — на 95 копеек, до 69,43 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,97% — до 58,11 доллара за баррель.

РЫНОК ПОПАЛ ПОД РАСПРОДАЖИ

"Российский рынок акций в понедельник снижался широким фронтом вслед за зарубежными площадками и нефтяными котировками. Негативным внешний фон делают опасения распространения китайского коронавируса, а также признаки торговой конфронтации между США и ЕС", — отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Эту неделю рынки начинают со снижения, причем более существенного, чем в пятницу, отмечает Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал". Общая картина пока выглядит как бегство от рисков, инвесторы предпочитают сокращать рисковые позиции в пользу защитных активов, и основным поводом сейчас для этого является высокая степень неопределенности, уточняет она.

При этом эксперт замечает, что потенциальное влияние вируса на глобальную экономику сложно оценить, непосредственное влияние развитие ситуации пока оказало только на несколько провинций Китая, с которыми остановлено авиасообщение и введены другие транспортные ограничения.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Аэрофлота" к закрытию торгов снизились на 3,59% — до 110,7 рубля (в ходе торгов понедельника падали на 5,7%, до 108,3 рубля – минимума с 14 января).

Инвесторы сбрасывают бумаги авиаперевозчика на опасениях, что в ряде регионов мира могут ввести карантин и, как следствие, запреты на полеты, отмечают аналитики "Фридом Финанс".

В лидерах снижения также акции "Камаза" (-5,26%), депозитарные расписки "Эн+ Групп" (-4,58%), бумаги "Мечела" (префы снизились на 3,72%, обыкновенные акции – на 4,08%), акции "Алросы" (-3,86%), бумаги Сбербанка (префы снизились на 2,6%, обыкновенные акции – на 3,83%).

Значительно снизились акции ТМК (-3,66%), "Интер РАО" (-3,63%), ОГК-2 (-3,61%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы снизились на 2,3%, обыкновенные акции – на 3,39%) и акции "Распадской" (-3,36%),

На этом фоне намного лучше рынка смотрятся акции золотодобытчиков – повышенный спрос на желтый металл сдвигает котировки золота в направлении 1600 долларов, отмечает Дейнека из "БКС Премьер".

Среди бумаг, которые закрыли торги понедельника в плюсе, можно отметить акции "Полюса" (5,48%), бумаги "Лензолото" (префы поднялись на 4,48%, обыкновенные акции – на 5,02%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (2,43%), депозитарные расписки X5 (1,62%), акции Polymetal (1,55%), ГК "ПИК" (1,48%), а также акции "М.Видео" (0,75%).

ПРОГНОЗЫ

Учитывая опережающий стремительный рост последних месяцев, коррекция на российских рынках выглядела бы вполне уместной, и пока новостной фон не способствует ее прекращению, отмечает Желаннова.

Елена Кожухова из "Велес Капитала" полагает, что потенциал коррекции российского рынка акций еще не исчерпан. С ее точки зрения, индекс Мосбиржи во вторник будет находиться в диапазоне 3050-3110 пунктов.

Индекс Мосбиржи, преодолев поддержку в 3100 пунктов, рискует снизиться на 3060, а далее на 3000 пунктов, считает Иван Марков из ИК "Иволга Капитал".