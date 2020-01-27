МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись снижением более чем на 2% на фоне опасений глобального распространения вируса из Китая, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 понизился на 2,29%, до 7412,05 пункта, французский CAC 40 — на 2,68%, до 5863,02 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,74%, до 13204,77 пункта.

В центре внимания инвесторов по всему миру риск глобального распространения нового вируса из Китая. Трейдеры с беспокойством оценивают вероятные последствия для мировой экономики. По последним данным, общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

"Опасения по поводу коронавируса охватили рынки… все основные европейские фондовые индексы несут большие убытки", — сказал агентству Франс Пресс аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden). Эксперт также отметил, что падение акций компаний вызвано опасениями инвесторов того, что кризис в области здравоохранения может привести к снижению экономической активности.

Котировки акций британской Burberry, одного из крупнейших мировых производителей товаров класса "люкс", падают на 4,8% на фоне опасений по поводу спроса, связанных со вспышкой вируса. Акции международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входит авиакомпания British Airways, упали на 5,4%.