МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", сильнее всего подешевели бумаги Сбербанка — на 5%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 2,48%, до 7,46 доллара, "Новатэка" — на 3,37%, до 186,5 доллара, "Лукойла" — на 2,62%, до 104 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 4,73%, до 7,25 доллара, "Газпром нефти" — на 0,45%, до 34,9 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опустилась на 2,08%, до 33,43 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 4,31%, до 14,67 доллара, НЛМК — на 3,16%, до 22,68 доллара.

Бумаги ВТБ опустились в цене на 3,91%, до 1,47 доллара, Сбербанка — на 5%, до 16,32 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 3,68%, до 22,25 доллара.

GDR АФК "Система" потеряли в цене 4,55%, до 5,46 доллара, стоимость бумаг "Магнита" уменьшилась на 4,26%, до 13,38 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,16%, до 3,04 доллара.