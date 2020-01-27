МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером в понедельник усиленно снижается к доллару и евро на фоне бегства инвесторов из рисковых активов из-за негативных настроений, связанных с распространением китайского коронавируса, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.35 мск понедельника рос на 89 копеек, до 62,96 рубля, курс евро — на 85 копеек, до 69,33 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,77% — до 58,23 доллара за баррель.

РУБЛЬ НЕСЕТ СИЛЬНЫЕ ПОТЕРИ

Курс рубля в понедельник попал под распродажи на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и снижения нефтяных котировок в район 58 долларов за баррель по марке Brent.

Ранее в понедельник доллар поднимался почти до 63,12 рубля (впервые с 12 декабря прошлого года), евро — до 69,49 рубля (впервые с 6 января).

Нефтяные котировки в ходе торгов понедельника уже опускались до 57,74 доллара за баррель Brent – минимума с 8 октября 2019 года, но затем вернулись выше 58 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть продолжают опускаться, но более медленными темпами, чем утром, на фоне комментария министра энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи о влиянии китайского коронавируса на спрос на сырье в мире.

По его словам, ОАЭ не ожидают чрезмерной реакции нефтяного рынка на возможное снижение спроса в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.

"Бегство инвесторов от риска коснулось всего спектра валют развивающихся стран, что вместе со снижением рынка энергоносителей оказало давление на рубль. В результате "быки" в долларе смогли удержать инициативу в своих руках и, после того, как в пятницу пробили сопротивление на уровне 62 рубля, продолжить восходящую динамику", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Экспортеры в большей степени уже ушли с рынка по факту завершения пиковой фазы январского налогового периода. На фоне общемирового бегства от риска у российской валюты пока нет факторов поддержки, которые могли бы защитить ее от падения. Однако сегодняшнее падение – не история слабости рубля, а история воздействия внешней конъюнктуры", — комментирует снижение отечественной валюты Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

На протяжении прошедшей недели экспортеры регулярно конвертировали валютную выручку при подходящем валютном курсе, и к сегодняшним окончательным расчетам по НДПИ, акцизам и НДС необходимый объем рублевой ликвидности, по всей видимости, уже был аккумулирован еще накануне, добавляет Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Ставка межбанковского кредитования MosPrime o/n в понедельник выросла лишь на 1 б. п., и в целом ситуация с рублевой ликвидностью на текущей неделе должна оставаться достаточно стабильной, несмотря на проведение крупных платежей в бюджет, также обращает внимание эксперт.

"В среду и четверг ожидаются крупные погашения ОФЗ и купонов по ним", — уточняет он. Общий объем погашения должен составить почти 320 миллиардов рублей, что, в частности, полностью компенсирует отток ликвидности на платежи по налогу на прибыль, подсчитал аналитик.

В результате, несмотря на традиционно крупный объем январских платежей в бюджет, к концу месяца можно ожидать достаточно быстрого восстановления уровня рублевой ликвидности, резюмирует Кравченко.

ПРОГНОЗЫ

По оценке Зварича из Промсвязьбанка, следующим сопротивлением в паре доллар-рубль будет выступать отметка 63,2 рубля.

В условиях понижения аппетитов к покупке риска большинство рисковых активов, в том числе нефть и рубль, оказываются под давлением. Ожидаем, что во вторник курс рубля будет формироваться в диапазоне 62,8-63,7 рубля за доллар. Внимание инвесторов останется сконцентрировано на вирусной угрозе. В случае усиления рыночного пессимизма рублевая валюта увеличит склонность к дальнейшему ослаблению", — говорит Антон Покатович из "БКС Премьер".

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.