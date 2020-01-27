МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Гендиректором концерна "Россиум" назначен Вячеслав Шелопутов вместо Сергея Сударикова, следует из сообщения на сайте компании.

"Решением совета директоров ООО "Концерн "Россиум" с 27 января 2020 года генеральным директором компании назначен Вячеслав Шелопутов, до последнего времени работавший заместителем генерального директора", — говорится в сообщении.

Судариков возглавлял концерн с 30 сентября 2019 по 24 января 2020 года. Как отмечает компания, приход Сударикова на пост гендиректора "Россиума" был одним из шагов на пути реализации меморандума о стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2019 года основными бенефициарами ГК "Регион" Судариковым и концерна "Россиум" Романом Авдеевым.

Концерн также отмечает, что задачи этого этапа, а именно всесторонний совместный анализ активов, в том числе, процедур корпоративного управления, бизнес-процессов, для определения потенциального синергетического эффекта от слияния, в целом исполнены. Следующий этап процесса объединения активов — практическая реализация выработанных мер, включая согласование в регуляторных органах.

"Вячеслав Александрович имеет большой управленческий опыт, в том числе в части организации процессов консолидации активов. Он был активно вовлечен в деятельность по реализации меморандума об объединении активов. Мы доверяем Вячеславу Александровичу и именно поэтому принято решение о назначении его генеральным директором концерна", — заявил Авдеев, слова которого приводятся в сообщении. Он также отметил, что перед Шелопутовым поставлена задача повышения эффективности и качества корпоративного управления, устранения дублирующих функций и сокращения затрат на уровне холдинговой структуры. Одной из первоочередных задач также является унификация системы корпоративного управления в компаниях группы, их адаптация к единым требованиям и стандартам.

Шелопутов с 2007 по 2012 год занимал должность главного экономиста департамента экономической экспертизы и ценообразования "Газпрома", с 2012 по 2013 год был начальником управления развития и оптимизации бизнес-процессов "Роснефти". С 2013 по 2014 год работал заместителем директора департамента управленческого консалтинга ИК "Регион", в 2014 году возглавил вновь созданную компанию "Долгосрочные инвестиции". С октября 2019 года является заместителем гендиректора концерна "Россиум". Шелопутов является членом советов директоров ряда компаний, входящих в периметр объединения активов Авдеева и Сударикова.

Концерн "Россиум" контролирует основной бенефициар Московского кредитного банка Роман Авдеев. Концерн "Россиум" был создан в 2006 году для консолидации активов Авдеева. Компания является многопрофильным инвестхолдингом с фокусом на таких отраслях, как финансы, девелопмент, добыча природных ресурсов, сельское хозяйство, коммерческая недвижимость и фармацевтика.