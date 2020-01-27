АФИНЫ, 27 янв /ПРАЙМ/. Греция намерена разместить на финансовых рынках 15-летние облигации, говорится в сообщении Афинской фондовой биржи.

Греция уполномочила Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International Bank, HSBC, JP Morgan выступить в качестве управляющих размещения облигаций, номинированных в евро, со сроком погашения в феврале 2035 года.

Синдицированная сделка будет запущена в ближайшее время, в зависимости от рыночных условий, говорится в сообщении.

Греция впервые выходит на рынок с облигациями со сроком погашения после 2032 года. О размещении объявлено вскоре после того, как рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Греции.

Как сообщает Афинское агентство новостей, после повышения рейтинга доходность 10-летних облигаций упала до рекордно низких 1,137% с 1,31% в пятницу.

В октябре 2019 года Греция разместила на международных рынках 10-летние облигации на 1,5 миллиарда евро под 1,5% годовых. Процентная ставка по предыдущему выпуску 10-летних облигаций 12 марта 2019 года составила 3,9%.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов. В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет. В марте 2019 года Греция впервые за девять лет выпустила 10-летние гособлигаций.