ЛОНДОН, 27 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Второй крупнейший украинский оператор мобильной связи "Vodafone Украина" планирует во вторник начать серию встреч с инвесторами по возможному размещению дебютного выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Ожидается, что встречи с инвесторами состоятся во вторник и среду в Лондоне, в четверг и в пятницу – в Нью-Йорке и Бостоне, соответственно.

В случае благоприятной конъюнктуры рынка и интереса со стороны инвесторов компания намерена разместить 5-летние еврооблигации, номинированные в долларах.

Организаторами встреч и возможного выпуска ценных бумаг назначены J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital and ICBC Standard Bank.

"Vodafone Украина" является вторым по величине оператором мобильной связи в стране, обслуживает около 20 миллионов абонентов.