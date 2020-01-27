Vodafone Украина во вторник начнет road show евробондов в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне
ЛОНДОН, 27 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Второй крупнейший украинский оператор мобильной связи "Vodafone Украина" планирует во вторник начать серию встреч с инвесторами по возможному размещению дебютного выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ожидается, что встречи с инвесторами состоятся во вторник и среду в Лондоне, в четверг и в пятницу – в Нью-Йорке и Бостоне, соответственно.
В случае благоприятной конъюнктуры рынка и интереса со стороны инвесторов компания намерена разместить 5-летние еврооблигации, номинированные в долларах.
Организаторами встреч и возможного выпуска ценных бумаг назначены J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital and ICBC Standard Bank.
"Vodafone Украина" является вторым по величине оператором мобильной связи в стране, обслуживает около 20 миллионов абонентов.
https://1prime.ru/Financial_market/20200127/830851490.html