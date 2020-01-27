МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои стали отмечаться в понедельник около 21.17 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Германии, Франции. Небольшое количество сбоев было зафиксировано в Москве.

Отмечается, что около 83% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 16% — на проблемы с поиском.

Сбои также наблюдаются в почтовом сервисе Google — Gmail — в тех же странах. Около 48% пользователей жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 25% пользователей отмечают проблемы с получением сообщений, еще 25% — отмечают технические неполадки с веб-сайтом.