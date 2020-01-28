ВАШИНГТОН, 28 янв /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы в понедельник на закрытии торгов снижались на 1,5-2% на фоне возросших рисков глобального распространения коронавируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 1,52%, до 28547,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,84%, до 9143,492 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,45%, до 3247,67 пунктов.

Инвесторы по-прежнему с тревогой следят за ситуацией с новым коронавирусом в КНР. Число зараженных на территории материкового Китая превысило 2,8 тысячи, из них 81 человек скончался.

Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Мировая эпидемия может негативно сказаться на развитии глобальной экономики и замедлить ее рост.

Американские инвесторы также отыгрывают макростатистику. Согласно данным министерства торговли США, продажи новостроек в США в декабре неожиданно уменьшились на 0,4%, до 694 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 1,5% по сравнению с показателем предыдущего месяца.