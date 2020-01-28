МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота вернулась к росту во вторник утром на опасениях вокруг коронавируса после небольшой коррекции по итогам предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.36 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,75 доллара, или на 0,11%, до 1579,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,03%, до 18,062 доллара за унцию.

В понедельник рост стоимости золота превышал 1%, она находилась в районе максимума с начала января. При этом к концу дня началась коррекция и по итогам торгов драгметалл подешевел на 0,11%. Во вторник покупки золота возобновились — трейдеров продолжает беспокоить ситуация с быстрым распространением коронавируса в мире.

"Покупка более надежных активов вызвана этим вирусом в Китае, и мы видим распродажи на фондовых рынках. Это в основном паника, рынки оценивают перспективу замедления роста китайской экономики", — сказал агентству Рейтер аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir). Эксперт отметил, что стоимость металла может превысить 1600 долларов, если ситуация ухудшится.