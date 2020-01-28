МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс иены во вторник коррекционно снижается к доллару после длительного укрепления, вызванного повышенным спросом на надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск курс доллара к иене рос до 108,95 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,89 иены за доллар. Курс евро к доллару повышался до 1,1023 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1016 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,94 пункта.

Во вторник инвесторы фиксируют прибыль по валютной паре иена/доллар после пяти дней роста японской валюты.

Несмотря на коррекцию, инвесторы сохраняют осторожность и внимательно следят за распространением нового коронавируса. По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

"Мы по-прежнему не знаем всех масштабов этой вспышки, которая является проблемой не только общественного здравоохранения, но и экономики. Есть опасения по поводу влияния на туристический сектор и экономику Китая в целом, что затрагивает и прогнозы по росту всей мировой экономики, — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега MUFG Bank Минори Учиду (Minori Uchida). На этом фоне эксперт ожидает, что рост курса иены возобновится.