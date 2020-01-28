МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов поднимается к доллару и евро после падения в понедельник, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск вторника снижался на 12 копеек — до 62,85 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 69,25 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,1% — до 58,52 доллара за баррель.

Рубль в понедельник потерял к доллару и евро по 90 копеек.