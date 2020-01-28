МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам, отыгрывая часть потерь понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.15 мск вторника прибавлял 0,52% — до 3101,12 пункта, индекс РТС — 0,93% — до 1556,24 пункта.
В понедельник индекс РТС к закрытию торгов упал на 3,62%, обновив минимум с 27 декабря 2019 года, индекс Мосбиржи опустился на 1,94% к минимумам с 8 января на фоне негативных настроений инвесторов из-за распространения коронавируса.
https://1prime.ru/Financial_market/20200128/830852851.html