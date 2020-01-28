МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись снижением индексов во вторник из-за опасений относительно негативного влияния коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,55%, до 23215,71 пункта, южнокорейский KOSPI — упал на 3,09%, до 2176,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,35%, до 7090,5 пункта.

Торги на биржах Китая и Гонконга остаются закрытыми с конца прошлой недели в связи с национальными праздниками. По итогам торгов 24 января гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,15%, до 27949,64 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite закрылся днем ранее, 23 января, упав на 2,75%, до 2976,53 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,45%, до 1756,82 пункта.

Трейдеры опасаются, что быстрое распространение коронавируса за пределами Китая негативно отразится на секторах туризма и авиаперевозок и приведет к замедлению роста всей мировой экономики.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

"Степень коррекции и ее продолжительность будут зависеть как от успеха Китая по сдерживанию вируса, так и от его распространения на международном уровне", — отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.