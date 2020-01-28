МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE) после существенного падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.41 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 0,5%, до 7,5 доллара, "Лукойла" — на 0,17%, до 104,17 доллара, "Новатэка" — на 0,62%, до 187,65 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,72%, до 7,3 доллара, "Газпром нефти" — на 1,36%, до 35,38 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 0,27%, до 1,47 доллара, Сбербанка — росла на 0,49%, до 16,41 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 1,24%, до 22,52 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" росла на 0,54%, до 33,61 доллара, "Северстали" — на 1,23%, до 14,85 доллара, НЛМК — на 0,66%, до 22,83 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" росла на 0,99%, до 13,51 доллара, "Ленты" — на 0,25%, до 3,05 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 2,47%, до 5,59 доллара.