МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Падение как глобальных, так и отечественного рынка акций на фоне распространения нового коронавируса не является паническим, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Вспышка вируса сняла перегрев на глобальных рынках акций во второй половине января. В связи с этим эксперты призывают не драматизировать ситуацию, а воспользоваться удобным моментом для вхождения на рынок, когда он уйдет к уровням 3000 пунктов и ниже по индексу Мосбиржи. Некоторые аналитики считают, что российский рынок акций может опуститься еще на 5-7% от уровней понедельника.

"Текущее снижение рынков вполне укладывается в рамки технической коррекции. Многие активы были явно перегреты, и спекулянты ждали лишь повода, чтобы начать играть на понижение. Таким поводом стало распространение нового коронавируса в Китае", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

СНИЖЕНИЕ БЕЗ ПАНИКИ

Распродажи на глобальном и российском рынках начались в прошлый вторник, 21 января. В понедельник они продолжились: индекс РТС к закрытию торгов упал на 3,62% — до 1541,9 пункта, индекс Мосбиржи — на 1,94%, до 3085,16 пункта. Индексы ушли к минимумам с 27 декабря и 8 января соответственно. В целом за последние пять сессий индекс РТС потерял 6,4%, индекс Мосбиржи – 4,2%.

Европейские индексы за те же пять сессий также ушли в серьезный минус: британский FTSE 100 упал на 3,16%, французский CAC 40 – на 3,55%, немецкий DAX – на 2,54%. Заметно просели за этот период и американские площадки: индекс S&P 500 – на 2,58%, Dow Jones – на 2,77%, NASDAQ – на 2,66%.

Падение индекса РТС в понедельник более чем на 3% стало крупнейшим дневным снижением с августа, отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев, — 2 августа 2019 года РТС упал на 3,95%. Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко напоминает, что тогда падение было связано с угрозой новых тарифов США и возможных новых санкций против России.

По мнению Клещева, последнее падение индекса РТС "не выглядит драматическим". "Рынок очень сильно вырос с осени, и этот выразительный рост должен был быть в той или иной степени откорректирован. Сейчас индекс РТС вернулся лишь на предновогодние значения. Пока что все укладывается в рамки технической коррекции. Паники не наблюдаем, хотя динамика цен на нефть вызывает настороженность (-10% в годовом выражении)", — комментирует он.

Если посмотреть на недельный график, рынок акций РФ сильно перекуплен, отмечает и заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников: на рынке было пять или шесть недель роста и только одна неделя снижения. За одну неделю перегрев снять невозможно, считает он. Техническим показателем перегрева рынка в январе могут быть акции "Норильского никеля": цены на никель уже пошли вниз, а акции "Норникеля" стояли на месте, приводит один из примеров аналитик.

Он также отмечает динамику цен на нефть как еще одно "слабое звено". Вопреки мнению экспертов, во время обострения отношений между США и Ираном в начале января нефть не достигла уровня в 100 долларов за баррель марки Brent, а остановилась в районе 72 долларов, а затем откатилась на прежние уровни.

"…Мы поняли, что нефть слабая. Когда такая напряженность, а нефть не идет вверх, значит, она действительно слабая. То есть рынок уже закладывал какую-то платформу для коррекции", — говорит Верников.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПАДЕНИЕ?

Если посмотреть на влияние эпидемий на индекс S&P 500 с 1981 года, то даже при атипичной пневмонии 2003 года индекс упал на 16% за четыре месяца, но потом пошел в рост и прибавил 20%, то есть через шесть месяцев индекс вырос уже на 10%, отмечает аналитик.

"Судя по графикам, вирус 1981 года, 1994, 2003 и 2006 годов, всегда американский рынок восстанавливался. Это события достаточно краткосрочные. За три-четыре месяца эту пневмонию, в которой порядка 770 человек умерли в 2003 году, удалось за 3-4 месяца купировать, а потом рынки начали расти. Так что это не очень долгосрочное событие", — говорит Верников.

По его мнению, индекс Мосбиржи может просесть к уровню 3000 пунктов, и тогда можно возобновить покупки на российском рынке акций.

"Вряд ли коррекция затянется надолго. Можно ждать снижения от 8% до 12% по рынкам акций, пока они не покажутся инвесторам вновь дешевыми. Нефть также распродается слишком активно, и на текущих ценовых уровнях многие производители будут испытывать сложности. В частности, это касается сланцевых компаний в США. Поэтому уже в ближайшее время котировки нефти и металлов могут вновь пойти вверх", — полагает Кочетков.

"Любые обнадеживающие новости по коронавирусу способны мгновенно развернуть рынок. Поэтому чрезмерно долгого падения мы не ждем, а просадка бумаг еще на 5-7% лишь создаст благоприятные возможности для покупок", — добавил он.

Клещев в свою очередь считает, что можно ждать снижения российского рынка еще как минимум на 3%. Значимым представляется диапазон 1460-1490 пунктов по индексу РТС, говорит он.

"До конца недели коррекция, вероятно, продолжится, но долго она продолжаться не может", — полагает Луцко.

БУМАГИ, ПОПАВШИЕ ПОД УДАР

Как отмечает Верников, в США на фоне коронавируса самый сильный удар вынесли акции отельеров, например, Booking.com, и авиакомпаний. В России в понедельник сильнее рынка упали акции "Аэрофлота".

"Естественно, что на отечественном рынке наибольшую просадку демонстрируют акции "Аэрофлота", как и авиакомпании в Европе. Также распродают сырьевых производителей, что совпадает с динамикой в Европе", — замечает и Кочетков.

Впрочем, Клещев обращает внимание, что ранее акции "Аэрофлота" росли против общего снижения бумаг авиаперевозчиков. Таким образом, распродажи бумаг авиакомпании, помимо коронавируса, могут быть вызваны технической коррекцией. "Слабость западных рынков заставляет игроков продавать ставший относительно более дорогим "Аэрофлот". Несмотря на снижение (в понедельник – ред.), акции авиакомпании все равно +6% с начала года", — говорит он.

Клещев отмечает, что в понедельник трейдеры в основном продавали и другие бумаги, которые сильно выросли в последние недели — АФК "Система", "Русгидро", "Интер РАО", — то есть инвесторы скорее фиксируют прибыль. "Это дополнительное подтверждение тому, что паники нет", — говорит эксперт.

При этом металлурги демонстрируют на удивление хорошую устойчивость к внешнему негативу, указывает Клещев. "Если смотреть на наш рынок в разрезе отраслевых индексов, то индекс металлов и добычи снижается меньше других (в понедельник индекс снизился на 0,59% — ред.) В определенной степени это объясняется высокой дивидендной доходностью акций и тем, что текущее ослабление рубля способствует сохранению доходов металлургов, так как значительная часть их выручки формируется экспортом", — пояснил он.

Впрочем, Луцко называет металлургов наряду с авиакомпаниями в числе секторов, которые продолжат снижаться или могут оказаться под давлением в ближайшее время. Среди конкретных компаний эксперт назвал, в частности, "Аэрофлот", Delta Airlines, AirFrance, China Airlines, ММК, "Северсталь", US Steel и другие. Под удар могут попасть в основном циклические сектора, которые больше всего зависят от ожиданий роста экономики, говорит он.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Надежным активом, который может служить убежищем в периоды глобальной нестабильности, аналитики традиционно называют золото. Среди других инвестиционных идей – медицинские компании, разрабатывающие вакцины от вирусов.

По мнению Луцко, золото продолжит расти в цене, и на этом фоне можно ожидать продолжения удорожания акций "Полюса" и Polymetal.

На американском фондовом рынке эксперт советует обратить внимание на медицинские компании, которые связаны с разработкой вакцин против коронавируса, в частности, на Inovio, Biocryst Pharmaceuticals, Moderna и Bristoll Myers Squibb.

Директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов, помимо золота, называет в числе защитных активов сектор коммунальных услуг или акции с низкой волатильностью, который могут показать отрицательную доходность, но в меньшей степени, или вообще выйти в плюс.

Также аналитик предлагает инвесторам рассмотреть спекулятивные идеи, которые связаны с лечением вируса или диагностикой: "Аптечная сеть 36 и 6", Lakeland Industries, Vir Biotechnology, Novavax или Allied Healthcare Products. При этом он предупреждает, что все перечисленные компании высокорискованные. Неопытным инвесторам не стоит покупать их акции, а в случае приобретения их доля в портфеле активов суммарно не должна превышать 10%.