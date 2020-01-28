МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут во вторник в рамках коррекции после ощутимого снижения днем ранее, вызванного опасениями распространения вируса из Китая, свидетельствуют данные торгов. Эксперты не видят паники на биржах из-за коронавируса, но ждут продолжения спада

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,14%, до 7421,12 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,22%, до 5876,2 пункта, немецкий DAX — на 1,15%, до 13224,17 пункта.

Во вторник на европейских рынках отмечается коррекционный рост после ощутимой негативной динамики в предыдущий день торгов — основные индексы потеряли свыше 2% из-за опасений негативного экономического влияния со стороны распространения нового коронавируса.

"Вчера была напряженная торговая сессия в Европе — FTSE 100, DAX, CAC 40 и FTSEMIB потеряли более 2%. Распродажи были повсеместными, но хуже всего была динамика у компаний горнодобывающего и нефтегазового секторов, розничных компаний, автопроизводителей и туристических компаний", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают корпоративные новости. Так, европейская авиастроительная компания Airbus сообщила о достижении соглашения с властями Франции, Великобритании и США по расследованию подозрений в коррупции и соблюдению положений о международной торговле оружием (ITAR). "По юридическим причинам Airbus не может комментировать детали своих обсуждений со следствием", — отметила компания. Акции компании дорожают на 2,6%.

Французские и британские власти вели расследование по подозрению Airbus в случаях коррупции, якобы, имевших место более десяти лет назад. При этом в США компанию подозревали в нарушениях регулирующих положений США, касающихся экспорта вооружений.