МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" получил от акционеров в рамках оферты заявления о продаже 22,134 миллиона акций, в том числе от дочерней компании Lukoil Securities Limited в размере 21,751 миллиона акций, говорится в сообщении "Лукойла".

Отмечается, что заявления предъявлялись в рамках публичной оферты на основании решения внеочередного собрания акционеров компании от 3 декабря 2019 года об уменьшении уставного капитала "Лукойла" путем приобретения 25 миллионов размещенных акций.

"В период действия оферты поступили заявления о продаже 22 134 238 акций, в том числе заявление от Lukoil Securities Limited (стопроцентного дочернего общества компании) о продаже 21 751 935 акций", — сказано в релизе.

"Акции будут приобретены по цене 5300 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 7 февраля 2020 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "Лукойл", что приведет к уменьшению уставного капитала ПАО "Лукойл" до 692 865 762 обыкновенных акций", — говорится в сообщении.