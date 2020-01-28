МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник показывают коррекционный рост после снижения более чем на 1% в предыдущий торговый день на фоне рисков глобального распространения китайского вируса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.10 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,45%, до 28663,5 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,81%, до 9213,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 3266,52 пунктов.

Во вторник на американских рынках отмечается коррекционный рост после резкого снижения индексов в предыдущий торговый день. Инвесторы продолжают оценивать вероятные последствия распространения коронавируса для мировой экономики.

Во вторник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новыми типом коронавируса, принял целую серию важных мер, что значительно отличается от того, какой политики страна придерживалась в прошлом.

"Некоторые комментарии ВОЗ… помогают рынкам перевести дух после вчерашнего спада, который в некоторой степени зашел слишком далеко", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питера Кардильо (Peter Cardillo).

Рынки также поддерживаются макростатистикой из США. Индекс доверия потребителей в стране в январе вырос до 131,6 пункта, сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board. Показатель оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших рост только до 128 пунктов.