МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером усиливает свой рост по отношению к другим мировым резервным валютам, что вызвано снижением опасений вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск курс доллара к иене растет до 109,17 иены к уровню предыдущего закрытия в 108,89 иены за доллар, курс евро к доллару снижается до 1,1002 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1016 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,13%, до 98,09 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения нового китайского вируса. По последним данным госкомитета здравоохранения Китая, общее число заболевших пневмонией по этой причине достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Рыночные игроки с оптимизмом встретили комментарии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса, который ранее во вторник заявил, что Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новыми типом коронавируса, принял целую серию важных мер, что значительно отличается от того, какой политики страна придерживалась в прошлом.

Курс доллара также подкрепили статистические данные из США. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в январе вырос до 131,6 пункта, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидающих роста показателя лишь до 128 пунктов.

Трейдеры также продолжают ожидать итогов начавшегося очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 87,3% экспертов ожидают, что регулятор вновь сохранит ключевую ставку на уровне 1,5-1,75%.